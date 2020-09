Carreta perde o controle e quase tomba no bairro Dom Pedro

Manaus - O condutor de uma carreta perdeu o controle do veículo na tentativa de fazer uma curva no bairro Dom Pedro nesta terça-feira (01). O que segurou o baú do automóvel foi o muro e o poste onde o carro falhou. O caso ocorreu por volta das 15h30 na rua Bartolomeu Bueno da Silva, Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Até o momento não há informações sobre feridos no local. A carreta permanece na via, e por isso, uma equipe do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) está na região para auxiliar no tráfego do lugar.

Outros casos

Vale lembrar que nos últimos dias, o número de acidentes com veículos de grande poste tem aumentado na capital amazonense. Na última quarta-feira (26) o freio de um caminhão baú falhou e atingiu outros três carros no bairro da Paz, Zona Centro-Oeste de Manaus. Entre as vítimas envolvidas não houve feridos.

Ainda na quarta (26), um outro caminhão tombou, desta vez na avenida Efigênio Sales, Zona Centro-Sul de Manaus. O veículo transportava uma carga com produtos de higiene e perdeu a força e atingiu um muro. A via ficou paralisada por horas, e o tráfego no local ficou complicado.

Outros motoristas que passavam na área no momento do acidente, registraram as cenas por meio de filmagens. Acompanhe a seguir o vídeo divulgado por leitores.

