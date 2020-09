Em Manaus, jovem saiu para beber com amigo e não retornou para casa

Manaus - Leonan da Silva Farias de 23 anos sumiu na última sexta-feira (26) após sair para beber na casa de um amigo. Desde então, o jovem não voltou para casa. A família já registrou o caso na Delegacia Geral, e ambos procuram por informações sobre o paradeiro de Leonan. A casa onde ele foi visto na última vez está situada na rua Flor de Maio, bairro da Paz, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Os familiares explicaram que ele havia trabalhado com o avô durante o dia, e à noite foi beber na casa de Carlos André, conhecido como “Juca”. O EM TEMPO conversou com Maria Katia de 40 anos, mãe de Leonan. Ela explicou que o filho mais velho é envolvido com o mundo do crime desde os 15 anos, mas há algum tempo tenta sair.

“Mandamos ele para Maués passar um tempo longe disso tudo. Ele chegou em Manaus na quarta (26) e quando foi na sexta já aconteceu tudo isso. Ele estava trabalhando com meu pai como ajudante de pedreiro. Meu filho é um rapaz jovem e bonito, o único problema dele são as drogas. Sempre disse para ele que essa vida não leva a lugar nenhum”, destacou a mãe.

Maria contou ainda que “Juca” é amigo de infância do filho e que os jovens sempre saíram juntos é isso nunca aconteceu. De acordo com a mãe, durante esta viagem que Leonan fez para o interior do estado, o filho perdeu todos os documentos de identificação. No dia que desapareceu, ele trajava uma bermuda jeans cor azul marinho, uma blusa preta e sandália de dedo.

"Ele nunca sumiu mais de 24h. Sempre liga avisando onde está. Por isso nossa preocupação, está muito estranho essa situação. Eu sou mãe, só quero o bem do meu filho. Preciso de informações dele, estou muito angustiada. Nós moramos com meu pai e todos estamos preocupados com o Leonan”, declarou Maria.

Características físicas

Leonan é um homem de 1,78 de altura, cor pardo, calibre forte e cabelo está baixo com o corte militar. Possui uma marca de cirurgia sob o pulmão do lado esquerdo, que lembra o formato de um peixe. Ele tem um tribal tatuado no braço esquerdo escrito “Maria”, o feito foi uma homenagem a avó materna.

Canais de informações

Quem estiver informações do local onde possa estar Leonan, entre em contato pelo número (92) 99404-3746 e falar com a família. Ou ainda se preferir, ligue para (92) 3214-2268 e falar com os policiais da Delegacia Geral.

Leia Mais:

Vídeo: suposto assaltante é espancado por grupo na Compensa

Morre criança de cinco anos afogada em Careiro Castanho, no AM