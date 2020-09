Após saírem do quartel, soldados se envolvem em acidente no São Jorge

Com a colisão, o para-brisa do carro ficou destruído. | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Dois soldados do Exército Brasileiro (EB), lotados no 1º Batalhão de Infantaria de Selva, ambos de 19 anos, ficaram feridos em um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (1). O fato aconteceu no cruzamento das ruas Benjamin Lima e Doutor Dalmir Câmara, no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus.

Conforme um tenente do EB, que estava acompanhando a ocorrência, as vítimas haviam acabado de sair do quartel quando colidiram em um carro, modelo Honda Civic.

"Eles estavam a caminho de casa, e os dois usavam capacetes. Logo após a fatalidade, uma equipe medica do Exército esteve no local e fez os primeiros socorros. Os dois soldados foram levados pelo Samu e estão sendo acompanhados. Ambos estão conscientes. Apenas um deles, que estava na garupa, teve dores nas pernas", disse o tenente do EB.

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da capital.

As vítimas estavam na motocicleta | Foto: Daniel Landazuri

Conforme o motorista do Honda Civic, um homem de 34 anos, que pediu para ter a identidade preservada, ele seguia pela rua Benjamin Lima, que seria é preferência no tráfego de veículos, quando foi surpreendido pela moto que veio da rua Doutor Dalmir Câmara. Com a colisão, o para-brisa do carro ficou destruído.

"O piloto da moto não obedeceu a sinalização de pare. Eu estava na minha preferencia", alegou o condutor do carro.

Policiais da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência e isolaram a área do acidente até a chegada da perícia e da equipe de seguradora, chamada pelo dono do Honda Civic.

