Saúde Amazonas: Nova estrutura da SES-AM ganha Controladoria

Manaus - A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) passa a contar com uma Secretaria Executiva de Controladoria da Saúde. Anunciada pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, durante o lançamento do Programa Saúde Amazonas, na segunda-feira (31), a Controladoria vai implantar em todas as unidades de saúde um modelo de Administração Pública Gerencial, baseado na eficiência dos resultados, com metas estabelecidas, relacionando os gastos com a qualidade dos serviços prestados à população.

Em fase de implantação, segundo secretário executivo de Controladoria da Saúde, Silvio Romano, a secretaria executiva reunirá áreas fins como controle interno, transparência, economia em saúde e ouvidoria.

“Na prática, vamos implantar o sistema de controle em cada uma das unidades, gerenciadas pela Secretaria Executiva de Controladoria da Saúde da SES-AM, mas também vinculadas a Controladoria Geral do Estado (CGE-AM). Então também a gente vai fazer esse trabalho em consonância com a CGE”, explicou Silvio Romano.

A secretaria será responsável por supervisionar os resultados e produtividade de cada unidade, correlacionando os recursos recebidos. Além disso a secretaria fará relatórios e recomendações técnicas alinhadas com a CGE-AM, conforme adiantou Romano.

“Em todas as áreas, a gente vai trabalhar, inclusive não só na contabilidade, não só nos processos, mas também na eficácia das unidades. A gente vai verificar se as unidades estão, exatamente, atendendo, se estão trabalhando para aquilo que foram projetadas. Definir o papel da unidade, definir seus objetivos, definir o que ela pode fazer, e verificar se isso está realmente atendido com os recursos financeiros, orçamentários e de pessoal”, pontuou ele.

CGE

Atuando em parceria com a CGE, os servidores da SES-AM participaram, na última terça-feira (25), de um encontro com controladores do Estado. Na ocasião, o controlador-geral do Estado, Otávio Gomes, disse que a estruturação das unidades do controle interno resulta em maior controle dos gastos públicos e economia ao Estado, além da melhoria na disponibilização dos serviços públicos.

“Estamos realizando um trabalho coletivo com o intuito de fazer com que o cidadão tenha acesso ao melhor serviço, por meio do aperfeiçoamento da gestão pública em todas as unidades gestoras, atendendo às diretrizes do Governo do Amazonas”, disse o controlador-geral.

Controladoria

As controladorias têm a competência de prover soluções de transparência, primando pela boa gestão dos recursos, pelos procedimentos em consonância com a legislação vigente, que gerem os melhores resultados para a administração pública. Além disso, atua junto às ouvidorias recebendo demandas, denúncias, apurando e, quando necessário, responsabilizando os servidores envolvidos.

