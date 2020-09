Em Manaus, família e amigos dão adeus a mototaxista morto em acidente

Familiares e amigos estavam comovidos com a morte do trabalhador no trânsito de Manaus | Foto: Bruna Oliveira

Manaus – Amigos e familiares prestaram as últimas homenagens ao mototaxista Silas Campos Caldas, de 46 anos, morto em grave acidente de trânsito, na última terça-feira (1°), na avenida Constantino Nery. O velório aconteceu na travessa Henoch Réis, no bairro da Paz, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Os mototaxistas Roger e Eliomar, amigos da vítima, estiveram no local e abalados disseram que mobilizarão a categoria para uma carreata em direção ao cemitério Parque Tarumã, localizado na avenida do Turismo, como uma forma de homenagem a Silas.

“Ele era trabalhador. Homem de respeito, que deixa uma família inteira chorando. Só ficamos sabendo quem era o mototaxista que sofreu o acidente durante a noite. Não acreditamos que pode ter sido assim, uma morte tão cruel”, disse Roger emocionado.

Amigos foram prestar homenagens ao mototaxista | Foto: Bruna Oliveira

“Vamos prestar nossa última homenagem ao nosso colega Silas. Ele vai deixar saudade. Sempre foi prestativo. Gostaria de pedir às autoridades que olhem sempre a situação do trânsito. Os motoristas precisam ter mais paciência e consciência para se proteger e proteger a vida do outro, que também faz parte do trânsito. Foi lamentável o que aconteceu”, contou Eliomar com lágrimas nos olhos.

O acidente

O mototaxista estava trafegando na avenida Constantino Nery no momento em que uma picape invadiu o outro lado da via e atingiu a moto em que Silas estava.

O condutor da picape, Alan Alex Souza de Menezes, de 45 anos, contou que perdeu o controle do veículo e, por isso, ocasionou o acidente com vítima fatal.

Apesar de Silas ter sido socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, não resistiu aos ferimentos.

Pedido de justiça

Colegas que estavam no local do velório contaram ao Portal EM TEMPO que a família não recebeu assistência do condutor e que com muitas dificuldades e ajuda fizeram o momento de despedida.

A cunhada de Silas, Leonice da Silva pede justiça para que o motorista da picape responda pela morte do mototaxista.

Silas Campos morreu aos 46 anos de idade quando voltava para casa | Foto: Reprodução

“Esse homem que conduzia o carro tem que pagar. Ninguém anda em alta velocidade naquela rua. Queremos Justiça", pediu.

Em nota, a Polícia Civil do Amazonas informou que, segundo o delegado Marcos Arruda, titular do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o condutor que ocasionou o acidente foi autuado em flagrante por homicídio culposo de trânsito (quando não há intenção de matar).

Depois de pagar o valor integral da fiança, R$ 5 mil, o motorista foi liberado e ficará à disposição da Justiça.

Mortes de motociclistas em Manaus

De acordo com dados do Departamento de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), de janeiro a junho deste ano, 50 mortes envolvendo motociclistas foram registradas em Manaus.

No mesmo período do ano passado, foram 24 registros com vítimas fatais. Já o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e o Instituto Médico Legal (IML), no primeiro semestre de 2020, contabilizaram 41 de mortes.

