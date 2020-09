Remoção de construções irregulares em residencial do Prosamim

As 14 construções irregulares do residencial que foram retiradas nessa manhã tiveram suas remoções autorizadas pelos proprietários | Foto: Reprodução

Manaus- Será realizada a remoção de construções irregulares do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim) nesta quarta-feira (2). Localizado entre a rua Alameda Vitória e o Igarapé do 40, tem como objetivo realizar a regularização fundiária dos imóveis para entrega do título definitivo, além de evitar que as situações de risco anteriores se instalem novamente em virtude do uso inadequado das áreas.

As 14 construções irregulares do residencial que foram retiradas nessa manhã tiveram suas remoções autorizadas pelos proprietários. Foram retiradas cercas, depósitos comerciais, garagens e uma fábrica de gesso.

O senhor Raimundo Demétrio de Souza, 61, proprietário de uma mercearia, que autorizou a remoção de um pequeno depósito e uma garagem, afirmou que havia efetuado as construções para armazenar suas mercadorias e guardar suas motocicleta. “Eu autorizo a remoção porque sei que estou irregular e gostaria que se combatessem todas as construções irregulares. Tem moradores que quebraram as paredes, abrem janelas”, disse.

Residencial Cachoeirinha – O Parque Residencial Cachoeirinha foi inaugurado em 2011 e está com quase uma década possuindo 162 unidades habitacionais, tendo sido construído como parte da segunda fase do Prosamim. O residencial é contemplado com áreas de lazer, quadras esportivas, playground infantil, área de convívio social e academia ao ar livre.

