Em Manaus, idoso morre após carro cair em barranco

As vítimas foram arremessadas do carro durante a queda | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Um idoso identificado como Orlandei de Souza, de 62 anos, morreu após o carro que ele dirigia cair em um barranco na noite desta quarta-feira (2). Um homem, de 37 anos, que também estava no veículo, ficou ferido. O fato aconteceu na comunidade Braga Mendes, na Zona Norte de Manaus.



Testemunhas informaram à Polícia Militar que a vítima conduzia o carro na rua Santa Maria, quando perdeu a direção e caiu na ribanceira, que mede aproximadamente 15 metros de altura.

O veículo caiu na área de um de um campo de futebol e por pouco não atingiu outras pessoas que praticavam esportes no local. As vítimas foram arremessadas do carro durante a queda.

O passageiro ferido foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus.

Policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) isolaram a área até a chegada da perícia e do Instituto Médico Legal (IML), que deve fazer a remoção do corpo do idoso.

Assista a reportagem no local do acidente:

Leia Mais

Após saírem do quartel, soldados se envolvem em acidente no São Jorge

Mototaxista morre após acidente de trânsito na Constantino Nery