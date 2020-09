Após 12 anos, HPS João Lúcio recebe 23 leitos cirúrgicos reformados

Os leitos serão destinados para pacientes que vão fazer cirurgia ou estão em recuperação | Foto: Diego Peres/Secom

Manaus – Uma ala reformada com capacidade para 23 leitos cirúrgicos no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio Pereira Machado, na zona Leste da capital, foi entregue pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, nesta quinta-feira (2).

Wilson Lima fez a entrega das reformas e também das salas de raio-X e tomografia. Distribuídos em sete enfermarias, os leitos da ala reformada são destinados a pacientes que se recuperam de procedimento cirúrgico ou estão se preparando para a cirurgia.

“Há 12 anos que o Hospital João Lúcio não sofria uma intervenção tão profunda como essa que nós estamos fazendo. A obra já está 43% concluída, e a nossa previsão é que ela seja entregue em novembro. Isso vai garantir mais conforto, melhor qualidade no atendimento aos pacientes e também melhores condições de trabalho para os profissionais que trabalham aqui”, disse Wilson Lima.

Melhorias

O projeto está sendo executado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) | Foto: Diego Peres/Secom

Dentre as melhorias realizadas na ala estão: troca de alarme de incêndio, reconstrução dos banheiros com acessibilidade, instalação de iluminação LED, nova distribuição elétrica com equipamentos de ponta, adequação do sistema de oxigênio, instalação de bate-macas nas paredes e iluminação individual por leito.

O HPS João Lúcio está passando por obras desde o mês de maio. O projeto tem investimento de R$ 15,4 milhões, em recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

A Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) iniciou nesta semana a reforma no telhado e cobertura do hospital. Em paralelo, seguem os serviços de reconstrução das calçadas, pavimentação, implantação do sistema de climatização e revitalização geral no sistema elétrico.

Referência no AM

A unidade tem média de 10 mil atendimentos e 350 cirurgias por mês. Além dos procedimentos cirúrgicos, o João Lúcio realiza, em média, cerca de 5 mil exames de raio-X e 3.300 tomografias computadorizadas.

Durante a reforma, que acontece em etapas, a unidade reorganizou o atendimento para que nenhum serviço fosse interrompido, contando com leitos de retaguarda da rede da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) na capital.

Próximos passos

No cronograma de obras executado pela Seinfra, está ainda a reforma das alas de enfermaria do 3º e 1º andar do hospital, dos centros cirúrgicos, Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), salas de observação e demais dependências, além de instalação do sistema de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), subestação, recuperação da cisterna e caixa d’água.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Após 12 anos, HPS João Lúcio passará por reforma

Justiça determina atendimento especial para indígenas em banco no AM