TCE-AM aprova realização de concurso público com mais de 200 vagas

Manaus - O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) aprovou nesta quinta-feira (3), por unanimidade, a proposta de realização de concurso público com mais de 200 vagas de nível Superior e constituiu a Comissão que será responsável por conduzir o certame. O próximo passo será oficializar a contratação da Fundação Getúlio Vargas (FGV), como banca organizadora.

O concurso público já havia sido anunciado pelo presidente da TCE-AM, conselheiro Mario de Mello, em janeiro deste ano. Na época, a estimativa era de preenchimento imediato de 150 cargos. No entanto, foi identificado que o TCE-AM pode realizar o certame para preenchimento de, pelo menos, 217 cargos.

O número de vagas será estabelecido no edital do concurso público e levará em conta a disponibilidade orçamentária do Tribunal.

"Nestes últimos anos tivemos uma redução sistemática do quadro de servidores efetivos e/ou estáveis, fundamentalmente em razão da evolução etária e de tempo de serviço/contribuição dos servidores mais antigos na Casa, o que tem redundado em elevado número de inativações", explicou Mario de Mello, durante a 28ª Sessão Ordinária realizada nesta quinta.

A Comissão que conduzirá o concurso será presidida pelo presidente do Tribunal, e composta pelo ouvidor-geral da Corte de Contas, conselheiro Érico Desterro, juntamente com a diretora de Recursos Humanos, Beatriz Coelho - que coordenará os trabalhos.

Preenchimento imediato e número de vagas

Mario de Mello informou que há possibilidade de realização do certame para preenchimento imediato de 217 cargos de Auditor Técnico de Controle Externo A, distribuídos da seguinte maneira: 173 cargos na área de Auditoria Governamental; nove cargos na área de Auditoria de Obras Públicas; 15 cargos na área de Auditoria de Tecnologia da Informação e 20 cargos para o Ministério Público de Contas.

"Ressalta-se que também fora efetuado um levantamento acerca da quantidade de cargos que poderão ficar desocupados, em razão de aposentadorias, identificando-se o total de 89 cargos aptos a serem preenchidos no intervalo de 2020 a 2025", disse.

Quem pode concorrer?

Para disputar as vagas para auditor técnico de controle externo (auditoria governamental), o candidato deverá ter nível superior em qualquer área de formação. No entanto, até 20% das vagas poderão ser destinadas para bacharéis em administração, arquivologia, biblioteconomia, ciências atuariais, ciências contábeis, ciências econômicas, ciências da saúde, direito, enfermagem, estatística, fisioterapia, geologia, jornalismo, medicina, odontologia, pedagogia e psicologia.

Para o cargo de auditor técnico de controle externo (auditoria de obras públicas), o candidato deve ter nível Superior em qualquer das áreas de conhecimento da engenharia e da arquitetura, podendo ser destinado um percentual de 20% para os bacharéis em arquitetura e engenharias ambiental, elétrica, eletrônica, de estradas, mecânica, naval, de pesca, de petróleo e gás e de transportes ou logística.

O cargo de auditor técnico de controle externo (tecnologia da informação) exigirá como requisito básico a formação superior em tecnologia da informação.

Já para o cargo de auditor técnico de controle externo (Ministério Público de Contas) é necessário ter nível superior em direito.

Os demais requisitos e especificações serão estabelecidos no edital que regerá o concurso público e terá como premissas a legislação vigente.

*Com informações da assessoria

