Live sobre tecnologia para a produção de cupuaçu ocorre nesta sexta

Evento gratuito direcionado aos interessados do cupuçuzeiro | Foto: Divulgação

Manaus- Embrapa terá Live sobre Tecnologias para produção do cupuaçu na Amazônia nesta sexta (4) às 10h30 (hora de Brasília). Pelo canal do Yotube ( youtube.com/embrapa ). O cupuaçu é uma fruta perene originária da Amazônia, conhecida pelo seu sabor marcante com boa aceitação no mercado nacional e internacional. A cultura do cupuaçu tem a importância social e econômica como fonte de renda e emprego para muitos produtores rurais da região amazônica.

O evento on-line é direcionado principalmente a agricultores, técnicos de extensão rural e demais profissionais que atuam no setor agrícola, assim como pesquisadores, professores e estudantes interessados no cultura do cupuaçuzeiro.



O painel “Tecnologias para produção de cupuaçu na Amazônia” terá a participação de Rafael Moysés, pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental, Hyanameyka Primo, pesquisadora da Embrapa Roraima, Aparecida Claret, pesquisadora da Embrapa Amazônia Ocidental, Elton Takaki, produtor Rural de cupuaçu do município de Tome-Açu, Pará.

Durante o painel, os participantes irão apresentar informações sobre as pesquisas da Embrapa na região Amazônica com ênfase nos resultados de pesquisas com tecnologias para produção de cupuaçu, orientações sobre problemas fitossanitários (como a doença vassoura-de-bruxa e a praga broca-do-fruto do cupuaçu), informações sobre boas práticas de manejo e cultivares voltadas para aumento de produtividade dessa cultura na região amazônica.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Teatro Amazonas reabre com espetáculos para o público

Com a toada Rosas Vermelhas, Marj participa de live do Instituto Ajuri