Homem é atropelado e 'partido ao meio' em acidente no Jorge Teixeira

A vítima foi cortada ao meio | Foto: Divulgação

Manaus - João Batista Galiza, de 42 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (3), após ser atropelado na avenida Mirra, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Ele foi atingido por um caminhão e teve o corpo partido ao meio.

Segundo a`equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o motorista do caminhão colidiu contra um veículo modelo Ônix e com o impacto acabou perdendo o controle e atingindo a vítima. João acabou sendo partido ao meio e morreu na hora.

"Estamos verificando as posições dos veículo com a pericia. O condutor será conduzido a delegacia e irá fazer o teste do bafômetro para identificar se tem indícios ou não de alcoolemia. Houve um acidente e uma vitima fatal . A análise ficará a cargo do delegado que receber a ocorrência", explicou o delegado Torquato Mozer do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

João estacionou no local para retirar um freezer, que seria transportado para outro local. Familiares e moradores da área estiveram no local do fato. O corpo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) .

