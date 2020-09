Acidente com botija de gás deixa ao menos quatro feridos em Manaus

As vítimas sofreram queimaduras e foram socorridos por vizinhos | Foto: Divulgação

Manaus - Um incêndio provocado por um vazamento em uma botija de gás de cozinha deixou, pelo menos, quatro homens feridos na noite desta quinta-feira (3), em Manaus. O fato ocorreu em um uma residência na rua 39, da comunidade Mutirão, Zona Norte.

As vítimas identificadas como João M. T., de 66 anos, José R. T., 45, Alex N. P., 27, e Thiago T. R., 24, sofreram queimaduras e foram socorridos por vizinhos. Os quatro deram entrada no Hospital e Pronto-socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste da capital.

Conforme o tenente Gilcimar, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), a válvula de segurança do botijão rompeu e causou o incêndio. Além das pessoas que ficaram feridas, houve também danos materiais.

"Quando a equipe chegou ao local da ocorrência as vítimas já haviam sido socorridas por populares. Agimos rápidos e conseguimos cessar o fogo em dois minutos. Dentro da casa alguns eletrodomésticos ficaram queimados", explicou o tenente do CBMAM.

Conforme a equipe médica do HPS Platão Araújo, duas das vítimas foram submetidas a procedimentos cirúrgicos. Não há atualização sobre o quadro clínico deles.

