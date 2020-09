Policlínica Gilberto Mestrinho terá parque de imagens renovado

Unidade fará até 6.780 exames por mês com os novos aparelhos | Foto: Michell Mello/Secom

Manaus- Renovação do parque de imagens da unidade vai aumentar em sete vezes a oferta de exames para a população na Policlínica Gilberto Mestrinho, localizada na área central de Manaus. O investimento será de aproximadamente R$ 1 milhão, fazendo com que a unidade passe dos atuais 880 exames mensais para 6.780, por mês.

A Policlínica, até o primeiro semestre do próximo ano, vai contar com equipamentos novos para exames de raio-X, eletrocardiograma, ultrassom, espirometria, endoscopia e teste ergométrico, dando suporte à rede com o apoio em diagnóstico por imagem, conforme adiantou a secretária executiva adjunta de Assistência Especializada da Capital da SES-AM, Márcia Murad.

O secretário executivo de Assistência Especializada da Capital, Thales Schincariol, destacou a reestruturação pela qual passa a rede de saúde do Estado. “Você criar uma estrutura nova, pensando em soluções definitivas para a Saúde do Estado, é sempre muito positivo. É um novo meio de entender e fazer rede de assistência no Estado”.

Fake news – Recentemente, devido a um boato, circulou em veículos de comunicação, redes sociais e aplicativos de mensagens a informação de que a Policlínica seria fechada, o que de acordo com a secretária executiva adjunta de Assistência Especializada da Capital da SES-AM,Márcia Murad é totalmente inverídico.

“Estamos vivendo um novo momento na saúde, em que estamos ampliando a rede, não fechando portas”, ressaltou ela.

