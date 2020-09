Supermercado pega fogo no Rio Preto da Eva: veja os vídeos

O incêndio foi controlado pelos bombeiros, com apoio da população | Foto: Divulgação





Rio Preto da Eva - Um supermercado localizado no bairro da Paz, em Rio Preto da Eva (distante 57 quilômetros em linha reta de Manaus), pegou fogo na tarde desta sexta-feira (4). O sinistro assustou moradores e funcionários do local, que tentaram ajudar a apagar o fogo com baldes e mangueiras.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), o fogo foi confinado resguardando os imóveis vizinhos. O trabalho de rescaldo já foi iniciado. Pelo menos 10 mil litros de água já foram utilizados.

A auto bomba tanque da companhia e um carro pipa da prefeitura estão trabalhando na ação. Não há informações de vítimas ou sobre as causas do incêndio. Aparentemente, o sinistro causou apenas danos materiais.