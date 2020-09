Trecho da avenida Max Teixeira é interditado para serviço elétrico

Início do bloqueio está previsto para as 3h e se estenderá até as 10h | Foto: Marinho Ramos/Semcom

Manaus - Um trecho da avenida Max Teixeira será interditado, nos dois sentidos, neste domingo (6). Para readequação da rede elétrica no entorno do complexo viário Professora Isabel Victoria, na entrada do conjunto Manoa, na zona Norte. O início do bloqueio está previsto para as 3h e se estenderá até as 10h.

Agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) vão monitorar a interdição e orientar condutores sobre os desvios. O transporte urbano também será desviado na área da obra.

Desvios

No sentido Centro/bairro, o condutor terá duas opções de desvios: a primeira é seguir na avenida Max Teixeira, entrando à direita na rua Astrolábio Passos até a avenida B (bairro Mundo Novo), depois acessar a rua Visconde de Itanhanhém e, assim, chegar na rua Jurunas e voltar para Max Teixeira.

Outra opção será utilizar um desvio aberto no canteiro de obras do Manoa, onde será permitido o acesso para os veículos de grande porte e os ônibus do transporte coletivo.

Os condutores deverão seguir na avenida Francisco Queiroz, em seguida acessar a rua Professor Manoel Belém, depois continuar até a rua Atroaris e entrar novamente na avenida Max Teixeira. Os condutores ainda terão a possibilidade de fazer o retorno nesse canteiro de obras, para seguir em direção ao Centro.

No sentido bairro/Centro, há três opções de desvios: seguir pela Noel Nutels, entrando à direita na avenida Atroaris e, assim, chegar na avenida Francisco Queiroz e voltar para Max Teixeira. Outra opção é acessar a avenida Guaranás, em direção à Baixada Fluminense, entrar à direita na rua Fênix e alcançar a avenida Governador José Lindoso (conhecida como avenida das Torres), para seguir em direção ao Centro.

A terceira alternativa é fazer o retorno na avenida Noel Nutels, no sentido T3 e acessar à direita em direção à avenida Timbiras, seguindo em direção à avenida das Torres.

Transporte público

No itinerário bairro/Centro, as linhas 014, 028, 031, 033, 038, 059, 319, 414, 416, 450, 641, 300, 319, 357, 448, 640 seguem o itinerário normal até a avenida Noel Nutels e pegam à direita na avenida Atroaris. Em seguida, as linhas trafegam pela rua Professor Manoel Belém, avenida Francisco Queiroz e acessam à avenida Max Teixeira, de onde seguem os itinerários normais.

As linhas 032, 034, 051, 304, no sentido Terminal 3 (T3), para o conjunto Manoa, também sofrerão alterações. O itinerário segue normal até a avenida Noel Nutels e, em seguida, entra à direita na avenida Atroaris, rua Professor Manoel Belém e avenida Francisco Queiroz, seguindo a rota habitual.

A linha 056 também foi alterada no sentido Terminal 3/Manoa. A linha fica normal até a avenida Noel Nutels, entrando à direita na avenida Atroaris e seguindo pela rua Professor Manoel Belém, avenida Francisco Queiroz, rua Professora Emília Grana, rua Dom Ronaldo de Seixas, rua E, rua A5, rua A7, rua 15, rua 17, rua Espelho das Águas, rua 21, rua Araracruz, rua 23, rua Professor Manoel Belém, avenida Atroaris, avenida Noel Nutels e, em seguida, prossegue no itinerário normal.

No itinerário Centro/bairro, as linhas 016, 028, 031, 033, 038, 059, 319, 414, 416, 450, 641, 300, 319, 357, 448, 640 seguirão pelo desvio que será aberto no canteiro de obras do Manoa. Os condutores deverão seguir na avenida Francisco Queiroz, em seguida acessar a rua Professor Manoel Belém, depois seguir até a rua Atroaris e entrar novamente na avenida Max Teixeira normal.





