Imunização contra o sarampo é oferecida em 163 pontos de vacinação

Horário de funcionamento dos ponto são de segunda a sexta-feira, até 21h, e aos sábados, das 8h às 12h | Foto: Marcello Casal Jr

Manuas- Vacinação contra o sarampo, direcionada para adultos de 20 a 49 anos, prorrogada até o dia 31, COM 163 postos de atendimento. O objetivo é interromper a transmissão e eliminar a circulação do vírus que causa a doença. Manaus registrou este ano cinco casos de sarampo e 21 Estados notificaram casos confirmados em 2020, o que torna necessário redobrar os esforços nas ações de vacinação no país.

Entre as Unidades de Saúde com sala de vacina, dez são Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que funcionam em horário ampliado de segunda a sexta-feira, até 21h, e aos sábados, das 8h às 12h. A lista com o endereço de cada sala de vacina pode ser consultada no site da Semsa ( semsa.manaus.am.gov.br ).

“A recomendação do Ministério da Saúde para a campanha é que sejam vacinadas todas as pessoas na faixa etária de 20 a 49 anos, independentemente da situação vacinal apresentada. Mesmo quem tem o esquema vacinal completo contra o sarampo deve receber uma nova dose da vacina tríplice viral, que imuniza também contra rubéola e caxumba”, explica a chefe da Divisão de Imunização da Semsa, Isabel Hernandes, informando que já foram aplicadas 66.845 doses da vacina na campanha em Manaus.

Além das ações de vacinação para pessoas de 20 a 49 anos, outras etapas da campanha já foram executadas, com as duas primeiras ainda no ano passado, para crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade e para a população de 20 a 29 anos, e uma terceira, que ocorreu este ano, direcionada para pessoas de 5 a 19 anos.

A Semsa alerta ainda que a vacina contra o sarampo é disponibilizada durante todo o ano na rotina de serviços nas unidades de saúde, para pessoas na faixa etária de 6 meses até 49 anos.

Sarampo

Doença causada por um vírus, o sarampo é transmitido de pessoa a pessoa, por via aérea, ao tossir, espirrar, falar ou respirar. Os sintomas principais são febre, acompanhada de tosse, irritação nos olhos, nariz escorrendo ou entupido, e mal-estar intenso, e pode apresentar sintomas mais graves como pneumonia e encefalite aguda, deixar sequelas e causar óbito.

