Carga de soja cai na avenida das Flores e trânsito fica lento

Manaus - Uma carga de soja ficou espalhada pela avenida das Flores, na Zona Norte de Manaus. O incidente aconteceu no final da tarde desta sexta-feira (4), quando a carga de um caminhão contêiner acabou se desprendendo e caiu na via. A soja foi espalhada por um trecho e causou retenção no fluxo do trânsito na pista sentido bairro - centro.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para auxiliar no tráfego e ajudaram até a 'varrer' a soja para liberar parte da pista.

Motoristas que passaram pela localidade tiveram de ter paciência para enfrentar o congestionamento. As causas do incidente devem ser apuradas pela perícia da empresa. Nenhum veículo foi atingido.

