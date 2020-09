Fila de carros para embarque no Porto da Ceasa fica extensa no feriado

Manaus - Quem quiser deixar Manaus rumo aos municípios de Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Autazes e municípios adjacentes vai ter que ter paciência para enfrentar a extensa fila de veículos que se forma para embarque na balsa do Porto da Ceasa, no bairro Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus.

O feriado de 5 de setembro da Elevação do Amazonas a Categoria de Província além de cair no fim de semana ainda emenda com a segunda-feira (7), Dia da Independência do Brasil. Com os dias de folga, manauaras aproveitaram para viajar.

Fabiana Dias foi uma das pessoas que decidiu deixar a capital. Ela que está a caminho da Vila de Manaquiri já estava a mais de uma hora na fila.

"A fila está andando bem devagar, mas está indo. Já estamos a mais de uma hora aqui. Apesar da espera, vale a pena para curtir o feriado", disse.

Quem está aproveitando a extensa fila de carros são os vendedores ambulantes | Foto: Suyanne Lima

Quem está aproveitando a extensa fila de carros são os vendedores ambulantes que estão com muitos clientes. O ambulante Manoel Cardoso dos Santos relatou que a venda de din-din está ótima pela alta movimentação no lugar.



"Desde cedo tem muita gente aqui nessa fila. Estou aproveitando para ganhar uma grana extra. Geralmente trabalho em bairros, mas hoje decidi vir aqui", declarou.

