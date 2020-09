Incêndio atinge área de vegetação no bairro Compensa

A área fica próxima a uma escola e os bombeiros atuaram fazendo extinção dos focos | Foto: Divulgação

Manaus - Um incêndio atingiu uma área de vegetação na manhã deste sábado (5). O sinistro ocorreu nas proximidades de um estaleiro, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus.



De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), uma equipe foi deslocada para o local e conteve as chamas. A área fica próxima a uma escola e os bombeiros atuaram fazendo extinção dos focos.

As causas do incêndio devem ser investigadas.

As causas do incêndio devem ser investigadas | Foto: Divulgação

Leia Mais



Supermercado pega fogo no Rio Preto da Eva: veja os vídeos