“Jonas Brothers” amazonenses animam parque de diversões em Manaus

Manaus - Localizado na avenida Autaz Mirim, bairro São José III, Zona Leste de Manaus, o parque de diversões Nenê Park recebeu a ilustre presença de três rapazes conhecidos como “Jonas Brothers amazonenses” nas redes sociais. O brinquedo em que os rapazes dançam é chamado de Samba e já causou polêmica na internet por conta do seu uso. Nas imagens, é possível observar os dançarinos e uma aglomeração de pessoas sem máscara em torno deles.

O vídeo foi compartilhado nas redes sociais neste sábado (5) e gerou diversos comentários e risadas para os que acompanham a página @manausmemes no Instagram. Os três garotos conseguiram “domar” o brinquedo e fazer passos de dança que divertiram o restante das pessoas no parque, contudo, em outras ocasiões que também geraram vídeos na internet, muitos não conseguem nem ficar sentados no Samba.

Mesmo que o momento seja de descontração, tanto os “Jonas Brothers”, quanto sua plateia não fazem o uso de máscaras no brinquedo. De acordo com os ciclos de reabertura do comércio em Manaus, os parques podem voltar a funcionar em setembro, contudo, permanece a obrigatoriedade quanto ao uso de máscaras, uma vez que a pandemia da Covid-19 ainda não teve fim.

Veja mais:

Máscaras doadas a estudantes no AM viram memes na internet

Após repercussão, Amazonas não pagará por máscaras alvos de polêmica