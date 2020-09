Ação voltada para o 'Setembro Amarelo' ocorre na ponte Rio Negro

Manaus - A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Departamento de Prevenção à Violência (DPV), realizou, na manhã deste sábado (05/09), panfletagem na ponte Jornalista Phellipe Daou (ponte Rio Negro). A finalidade foi orientar e conscientizar motoristas sobre o 'Setembro Amarelo', mês marcado pelo Dia Mundial de Prevenção do Suicídio.

De acordo com o coordenador da ação, João Amorim, o intuito foi orientar as pessoas para identificar e combater possíveis casos de suicídio. "Estivemos lá informando as pessoas que elas não estão sozinhas. O panfleto tem os números da rede de proteção na parte de trás. Tem como identificar, às vezes, um parente, um amigo, com algum tipo de problema e você não percebe. A Secretaria de Segurança Pública quer mostrar que você não está sozinho, você pode pedir ajuda e pode contar conosco", disse.

As ações do DPV vão se estender por todo o mês de setembro. No dia 14, acontece uma panfletagem na sede da SSP-AM, com orientações voltadas aos servidores do órgão. No dia 18, a ação será no Terminal de Integração 3, localizado na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, zona norte da capital.

*Com informações da assessoria

