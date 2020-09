Carro desgovernado pega fogo após colidir em poste

Manaus –Um carro desgovernado pegou fogo após subir na calçada e bater em um poste de iluminação na madrugada deste domingo (6). O acidente ocorreu na avenida Brasil, próximo ao bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus.

A equipe do Corpo de Bombeiros Militares da Auto Bomba Tanque (ABT 29), do Batalhão Especial de Bombeiros Especial (BBE), conteve as chamas do veículo, mas não conseguiu encontrar a vítima. A informação é que ela saiu do carro antes do incêndio começar, porém, não se sabe como está seu estado de saúde. Logo depois da colisão, o incêndio expandiu a ponto de atingir o poste e a fiação elétrica.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, foram utilizados mais de 2 mil litros de água para apagar o fogo. O veículo teve perda total.

