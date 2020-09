Veja o vídeo: vendedor de picolé é roubado e humilhado em Coari

Coari – Neste domingo (06), um vendedor de picolé, que não teve seu nome revelado, foi roubado e humilhado por um jovem, em Coari (a 363 quilômetros de Manaus). No vídeo, compartilhado em grupos no WhatsApp, o trabalhador tenta se proteger de ameaças feitas com um pedaço de madeira. É possível ouvir no vídeo, algumas moças rindo em vantagem ao que o jovem sem camisa faz.

Não se sabe que horas a situação ocorreu, mas o homem que assalta o vendedor fica o tempo inteiro o ameaçando com um pedaço de madeira enquanto ambos são filmados. Nas redes sociais, algumas pessoas se revoltaram com a situação.

“Só mostrou o pau para querer tirar onda com o cara, porque é trabalhador. Atitudes como essa mancham a nossa sociedade. Está aí mais um dos modinhas de Coari... faz isso para querer aparecer. Só faz, porque tem uma abestada filmando ele. Ei trabalhador? Você não está sozinho nessa não, está todo mundo revoltado”, publicou uma internauta.



Horas depois, a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) localizou o culpado pelo crime e o rapaz foi preso. Contudo, seu nome não foi divulgado e mais informações não foram reveladas pela polícia.

Veja o vídeo da ameaça ao vendedor de picolé:

Horas depois, a Polícia Militar localizou o culpado | Autor: Divulgação

Momentos depois o suspeito é preso:

Suspeito depois é preso | Autor: Divulgação

