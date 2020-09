Homem morre e mulher fica presa em carro após acidente em Manaus

Veículo foi removido do local horas após acidente | Foto: Naylene Freire

Manaus - Adelson Bricio Quinto e uma mulher, identificada como Rayane Gato de Menezes, ficaram presos às ferragens de um carro após uma colisão nesta segunda-feira (7) na Avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul da capital. Segundo testemunhas, o carro teve uma pane mecânica e o motorista perdeu controle da direção. Com o impacto, Adelson não resistiu e morreu ainda no local.

As vítimas precisaram ser retiradas dos destroços do automóvel, modelo Ka Sedan, por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Na via, marcas de frenagem indicam que o condutor tentou evitar a colisão, mas não obteve êxito.

Devido a força da batida, o motor do veículo foi empurrado para interior do carro. O homem que dirigia na hora. A mulher que o acompanhava sofreu uma fratura na perna e foi encaminhada ao Pronto Socorro 28 de Agosto.

As vítimas ainda não foram identificadas, mas o carro possui placa de Belo Horizonte e o adesivo de uma locadora de Manaus. A polícia cogita a hipótese de as vítimas não serem amazonenses, mas até o fechamento desta matéria não há informações oficiais.

O corpo do condutor foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte de Manaus. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da mulher que estava no carro.

