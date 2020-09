Bairros das zonas Norte e Leste ficarão sem água nesta terça-feira (8)

Mais de 20 bairros de Manaus devem sofrer oscilação no abastecimento | Foto: Divulgação

Manaus - Mais de 20 bairros da capital poderão sofrer oscilações no abastecimento de água nesta terça-feira (8), devido uma manutenção preventiva na Estação de Água Tratada (EAT) do Núcleo 23 do bairro Cidade Nova - localizada na Avenida Coronel Sávio Belota, Zona Norte de Manaus. O objetivo é promover melhorias elétricas e mecânicas em equipamentos da estação, otimizando assim, o fornecimento de água nas áreas abrangidas por este sistema.

As áreas afetadas pela oscilação ficam nas zonas Norte e Leste da capital. Veja abaixo a lista completa:

Nossa Senhora de Fátima;

Amazonino Mendes I;

Mutirão;

Novo Aleixo;

Núcleos 16 e 23 do bairro Cidade Nova;

Conj. Amadeu Botelho;

Conj. Vila Rica;

Nossa Senhora de Fátima II;

Braga Mendes;

Cidade de Deus I e II;

Gustavo Nascimento;

Fazendinha I e II;

Alfredo Nascimento I e II;

Valparaíso;

Viver Melhor II (Vila Nova);

Conj. Ben-Hur;

Conj. Vila Nova;

Aliança com Deus.

De acordo com a concessionária, o serviço começará às 8hrs e terá duração prevista de oito horas. A água tratada deve começar a retornar assim que os trabalhos forem concluídos e, em até nove horas após a finalização do serviço, o abastecimento na área estará normalizado.

A concessionária irá monitorar o abastecimento de locais como hospitais e Unidades Básicas de Saúde na região abrangida e disponibilizará carros pipa para abastecer estes pontos, caso haja necessidade.

*Com informações da assessoria

