SES-AM confirma 48 pessoas intoxicadas em vazamento de amônia

Duas pessoas permanecem em observação médica em hospital de Iranduba | Foto: Reprodução

Manaus - A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), informou que 48 pessoas deram entrada no Hospital Regional Hilda Freire, em Iranduba, com sintomas de intoxicação apresentando náuseas, falta de ar, tontura, dor no peito e dor de cabeça. A causa foi o vazamento de amônia em um frigorífico da cidade na manhã desta segunda-feira (7).

Saiba mais:

Vazamento de amônia causa explosão em frigorífico no interior do AM

Todos os pacientes receberam atendimento na unidade. Ao todo, 28 ficaram em observação e 26 já foram liberadas. Duas vítimas continuam internadas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), a equipe agiu para atendimento das vítimas. 16 pessoas foram atingidas pelo gás tóxico e cinco delas foram transportadas até o hospital do município.

De acordo com o Tenente Ronildo, a guarnição relatou ter visto 60 pessoas deixando o local do vazamento.

Leia mais:

Vídeo: Jacaré surpreende banhistas na praia de Açutuba, no AM



Homem é executado com seis tiros em casa de eventos, em Manaus

Motorista de app é encontrado morto dentro do próprio carro, em Manaus