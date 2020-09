‘Vamos terceirar Manaus’’ ameaça suposto traficante em vídeo

Traficante ameaçou rivais com fuzil | Foto: Divulgação

Manaus – Um vídeo que circula nas redes sociais expõe um jovem segurando um fuzil e ameaçando várias pessoas em Manaus, mais especificamente, moradores do bairro Coroado, na zona Leste da cidade, e no bairro Centro. O suposto traficante afirma ser do Terceiro Comando Puro, uma facção criminosa que surgiu no Rio de Janeiro.

‘‘Na cara de vocês do CV, loira do Centro, Theo, gringo do Coroado, a gente vai te fuzilar, aqui é o Terceiro Comando Puro e o PCC. Vamos terceirar o Coroado, vamos terceirar Manaus’’, intimidou o jovem. No vídeo, é possível ouvir o que parecem ser rádios comunicadores.

O traficante ressaltou, ainda a aliança entre o Terceiro Comando Puro e o Primeiro Comando da Capital, conhecido como PCC, é um dos grupos mais violentos do Brasil, segundo ele próprio. Afirma, ainda a rivalidade com o Comando Vermelho (CV) e ameaça pessoas ligadas à facção criminosa.

Veja os vídeos:

