Em Manaus, feirante morre após ser arremessado de carro em acidente

Acidente entre Kombi e ônibus ocorreu na Avenida Rodrigo Otávio | Foto: Reprodução

Manaus - Um feirante identificado como Getúlio Nery, de 62 anos, morreu na manhã desta terça-feira (8) após se envolver em um acidente de trânsito. Ele conduzia um carro, modelo Kombi, que foi atingido por um ônibus na Avenida General Rodrigo Otávio, no sentido rotatória da Suframa, Zona Sul de Manaus.

O acidente ocorreu por volta das 5h, quando Nery estava a caminho da Feira da Aparecida - onde trabalhava. Populares relataram que o ônibus bateu na traseira do carro dele.

"Segundo moradores, foi que houve uma colisão traseira, em virtude de um ônibus que perdeu o controle. A Kombi colidiu com o canteiro central e perdeu o controle onde veio a capotar", disse Rafael Campos, do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

Com o impacto, Nery foi arremessado para fora do veículo e sofreu ferimentos na cabeça. Ele não resistiu e morreu ainda no local. O motorista do ônibus fugiu do local após o acidente.

Veículo da vítima ficou destruído | Foto: Reprodução

"O motorista, por uma medida de preservação da sua vida, acabou se evadindo aqui do local. O ônibus foi depredado pelos familiares devido a este acidente", explicou Campos.

Jander Nery é filho da vítima e esteve no local do acidente, juntamente com outros familiares.

"Meu pai ia trabalhar. E ver a vida dele ser ceifada de modo tão rápido. O motorista do ônibus arrastou a Kombi dele depois do Studio 5. Ele foi arremessado para fora do carro, deve ter quebrado o pescoço, pois teve um afundamento de crânio. Ele [motorista] fugiu e eu quero deixar meu protesto, porque até agora não veio ninguém para dar apoio à família da vítima", disse o filho de Nery.

Getúlio Nery deixa 13 filhos e esposa.

Devido o acidente, o tráfego de veículos na Avenida Rodrigo Otávio - no sentido rotatória da Suframa - foi afetado. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) permaneceram no local para orientar os motoristas.

Leia mais:

Homem morre e mulher fica presa em carro após acidente em Manaus