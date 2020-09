Ônibus pega fogo em avenida na Zona Sul de Manaus; ninguém se feriu

Ônibus ficou completamente destruído devido as chamas | Foto: Reprodução

Manaus - Um ônibus da linha 629 ficou completamente destruído depois de pegar fogo na manhã desta terça-feira (8). O incidente ocorreu no cruzamento da Avenida Tefé com a Rua Delfin de Souza, no bairro Crespo, Zona Sul de Manaus.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foram acionadas por volta das 6h50. A corporação informou que, apesar da gravidade do incêndio, ninguém se feriu.

Minutos antes das chamas começarem, dezenas de passageiros embarcaram no coletivo no Terminal de Integração (T2). Em seguida, ele seguiu com a rota, mas o motorista percebeu uma falha no veículo e pediu para que os passageiros saíssem.

Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas | Foto: Reprodução

Em pouco tempo, o veículo foi tomado pelo fogo e - mesmo com a atuação do CBMAM - ficou totalmente destruído. As reais causas das chamas ainda são desconhecidas.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) informou que irá comunicar a empresa responsável pelo veículo.

