Mais de 30 são flagrados dirigindo alcoolizados em Manaus no feriado

Manaus - 218 motoristas foram autuados e outros 39 foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool entre sexta-feira (4) e segunda-feira (7) - período que compôs o feriado prolongado da Semana da Pátria no Amazonas e no resto do país. Apesar do índice de autuações, não foram registradas mortes nas rodovias estaduais AM-070 e AM-010, principais vias de acesso a outros municípios para quem sai capital.

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) realizou ações de fiscalização, que resultaram ainda na remoção de 25 veículos. Além disso, cinco condutores se recusaram a fazer o teste do bafômetro, entre os 39 flagrados durante o feriado.

O período de recesso também registrou mortes no trânsito, mas sem relação com as saídas de Manaus pelas estradas. Duas delas ocorreram na Avenida Mário Ypiranga, nesta segunda-feira (7), quando um carro bateu de frente com um poste instalado próximo ao estacionamento de um restaurante.

A terceira morte ocorreu na Avenida Rodrigo Otávio, já na manhã desta terça-feira (8). A vítima, um feirante de 62 anos, estava a caminho do trabalho quando o carro que conduzia foi atingido por um ônibus. Ele foi arremessado para fora do veículo e morreu no local.

