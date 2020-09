Teve o carro roubado? PM recupera sete veículos em Manaus

Confira a lista de veículos recuperados | Foto: Reprodução

Manaus- Sete veículos foram recuperados e oito pessoas foram presas pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), entre a segunda-feira (7) e a madrugada de hoje (08), em Manaus. As prisões foram motivadas por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e estupro de vulnerável. Um foragido da Justiça foi capturado pelos militares e sete veículos com restrição de roubo e furto foram recuperados.

No período, 286 porções de entorpecentes, uma arma de fogo e três balanças de precisão foram apreendidas. As ocorrências foram registradas em seis bairros da capital amazonense.

Policiais da Força Tática prenderam um homem de 18 anos no bairro Armando Mendes, zona leste, por tráfico de drogas. Ele foi flagrado com 23 trouxinhas de maconha, 90 pinos de oxi, R$ 59 em espécie, além de uma balança de precisão.

Um homem de 37 anos foi abordado na avenida Nepal, bairro Cidade Nova, zona norte pelos policiais da Rocam Motos. Os militares receberam denúncias de que o indivíduo estava traficando drogas no local. Foram encontrados com ele dois sacos de maconha, 128 trouxinhas de cocaína em pó, 26 trouxinhas de maconha e uma balança de precisão.

Na rua Maria Olinda, bairro Coroado, zona leste, policiais da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem de 23 anos pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Foi encontrada uma espingarda calibre 16 com numeração raspada com o indivíduo, que ainda realizou vários disparos em frente a uma casa. Não houve vítimas, e o suspeito foi encaminhado ao 11º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Veículos recuperados

• Motocicleta Honda NXR 160 Bros, vermelha, placa QZT-5C38

• Motocicleta Honda CG 125 Fan, preta, placa OAM-1593

• Motocicleta Honda NXR 150 Bros, vermelha, placa NOR-3886

• Motocicleta Honda CG 150 Fan, amarela, placa OAL-5509

• Motocicleta Dafra Apache, cinza, sem placa

• Motocicleta Honda/XRE 190, laranja, placa QZC-1B29

• Carro GM/Prisma Maxx, prata, placa NOU-5889

