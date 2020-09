Cinco ficam feridos após acidente entre caminhão e ônibus em Manaus

Acidente envolveu caminhão, ônibus e três carros de passeio | Foto: Reprodução

Manaus - Cinco pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo um caminhão baú, um ônibus do transporte coletivo e outros três carros. A colisão ocorreu por volta das 11h30 desta terça-feira (8), no conjunto Américo Medeiros, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão e do ônibus - da linha 418 - ficaram presos nas ferragens. Outras três pessoas também ficaram feridas e foram atendidas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com o perito Adson de Jesus, o acidente ocorreu depois que o caminhão baú realizou uma curva brusca.

"O ônibus vinha na faixa preferencial da Avenida G e o caminhão tentou fazer a transposição. Como foi de forma repentina, o ônibus acabou colidindo, fazendo com que o caminhão girasse e atingisse esse imóvel. Posteriormente, o ônibus pegou a contramão e acertou mais três carros estacionados", disse o perito.

Caminhão teria feito uma curva brusca antes do acidente | Foto: Reprodução

O proprietário do imóvel atingido pelo caminhão baú relatou que acidentes acontecem de forma constante na área.

"O vizinho já tem dentes de dragão na residência dele, pois sempre entra carro na casa dele. Já cansou de morrer gente aqui. Sempre é assim. A preferência aqui é do ônibus, ele [motorista do caminhão] que cruzou aqui e bateu", relatou.

