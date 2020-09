Procon-AM oficializou a CIP na versão eletrônica

CIP é uma reclamação feita para empresas | Foto: João Pedro Sales/Procon-AM

Manaus- O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) oficializou, nesta terça-feira (08), o uso da Carta de Informações Preliminares (CIP) em sua versão eletrônica. Que é um documento encaminhado às empresas com o intuito de obter a resolução mais rápida para a reclamação do consumidor.

A medida visa a sustentabilidade e a redução de custos, já que anteriormente a CIP era impressa e entregue às empresas. E com a versão eletrônica, esse processo deve ficar ainda mais célere, aponta o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

As empresas podem acessar o termo para adesão à CIP Eletrônica no site do Procon-AM, no endereço http://www.procon.am.gov.br/ .

“Esse é um passo importante no processo de informatização do Procon-AM. O lema da gestão é economicidade e otimização de processos. Para atender o consumidor 4.0, temos que investir em processos modernos", afirma o titular do órgão.

