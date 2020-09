Apagão deixa bairros de Manaus sem energia por horas

Falha no serviço também atingiu município de Manacapuru | Foto: Reprodução

Manaus - Diversos bairros de Manaus estão sem energia desde às 13h desta terça-feira (8). São Jorge, Planalto, Tarumã, Cidade Nova, Vieiralves, Novo Aleixo, Alvorada, além do município de Manacapuru, estão entre os localidade afetadas. A falha no abastecimento contribuiu para que muitos moradores da capital também ficassem sem o serviço de internet e, alguns, chegaram a reclamar do serviço de telefonia de algumas operadoras.

A boleira Josiane Melo foi surpreendida pela interrupção do serviço enquanto trabalhava. Em denúncia, ela contou que a falta do serviço atrasa todo o trabalho e interfere na entrega dos bolos. Moradora da Cidade Nova, ela afirmou que a situação não aconteceu apenas nesta terça.

“É cada vez mais comum esse problema com a energia. Já perdi as contas de quantas vezes isso aconteceu neste mês. Mas a conta chega para todos, e se não pagarmos mesmo com esse abastecimento fraco, somos multados e ficamos sem o serviço. Espero que não seja prejudicada mais uma vez”, destacou a profissional ao EM TEMPO .

Posicionamento da concessionária

Em nota, a Amazonas Energia informou que nesta tarde, às 13h33, ocorreram problemas técnicos no linhão de Tucuruí, operado pelo Operador Nacional do Sistema (ONS). Segundo a empresa, o linhão já foi religado e o fornecimento de energia está retornando para toda a cidade de Manaus e Região Metropolitana.

Até o fechamento desta matéria a empresa não informou quais as causas dos problemas citados, mas afirmou que irá informá-las assim que forem identificadas.

Internautas

Na internet, os usuários não perdoam. Em seus perfis pessoais, os amazonense fizeram desabafos sobre esta situação: "É um clima muito agradável para ficar sem energia”; “Apagão em Manaus povo tá correndo pro shopping para carregar o celular “; “Palhaçada. Já perdi as contas de quantas foram só do mês passado pra cá”; “Cidade Nova 1. Sem energia. Manauara não tem um dia de paz nesse mundo".

Leia mais:

Teve o carro roubado? PM recupera sete veículos em Manaus

Ônibus pega fogo em avenida na Zona Sul de Manaus; ninguém se feriu