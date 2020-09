Semana Brasil DB tem ofertas especiais em Manaus

Descontos em produtos e condições de pagamentos especiais | Foto: Divulgação

Manaus- Ofertas e descontos em produtos e condições especiais de pagamento na Semana Brasil DB. Evento promovido pela rede de supermercados e hipermercados varejistas de Manaus até o próximo domingo (13).

A campanha tem como destaques o setor de eletroeletrônicos, os setores de “Cama, Mesa e Banho” e também o “Festival de Travesseiros”, todos com condições especiais de pagamento que podem ser realizados em até dez vezes sem juros.

Outro ponto alto da Semana Brasil DB são as ofertas em todo o mix de gêneros alimentícios, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, produtos de limpeza e higiene pessoal.

Atendendo as solicitações dos próprios clientes, uma das novidades desta edição de 2020 foi a inclusão do setor de “Peixaria” na campanha, com uma grande variedade de peixes regionais que vai do lombo de pirarucu, sardinhas e jaraquis tratados, a bandas de tambaqui sem espinhas com preços mais competitivos do que nas feiras e mercados da cidade.

A Semana do Brasil DB acontece em todas as 24 lojas da rede em Manaus e também pelo DBlivery, disponível no aplicativo WhatsApp pelos números (92) 9.8484-9259 (para os moradores da zona Oeste de Manaus), e (92) 9.8813-3423 (para os bairros da zona Centro-Sul).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Alface produzida em Manaus é maior nas feiras e mercados locais

Programa Saúde Amazonas ampliará em 65% oferta de consultas e exames