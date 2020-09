Após apagão, alguns bairros de Manaus ficam sem água

Manaus – “Estamos em uma situação crítica em Manaus”. Essa declaração foi feita pela dona de casa Francisca Eliana, moradora da rua 1º de Maio, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus. De acordo com ela, os problemas com o abastecimento de água são frequentes no lugar, e quem precisa de água tem que comprar garrafões para realizar as necessidades básicas.

“Tenho 53 anos e moro na capital desde quando me entendo por gente. A história sempre foi assim, os bairros de periferia são esquecidos pelos governantes. Falta água, energia, saneamento básico. Ninguém olha por nós, em época de política sabem bater na nossa porta”, declarou Francisca.

A dona de casa foi informada que o problema de hoje foi causado por conta da falha de energia elétrica. Mas Francisca conta que a situação ocorre sempre, e que independente do ocorrido a problemática não é resolvida.

“Nunca tem água nos canos da rua 1º de Maio. Hoje eles podem colocar a culpa em outra prestadora de serviço, porém o problema é a empresa responsável em fornecer”, disse a moradora.

Resposta da Concessionária

Em nota, a Águas de Manaus informou que devido ao blecaute que deixou a cidade sem energia elétrica por aproximadamente uma hora na tarde desta terça-feira (8), a produção e a distribuição de água tratada foram afetadas em todas as regiões da capital.

As quatro estações de tratamento da capital (Ponta do Ismael I e II, Ponta das Lajes e Mauazinho) e os 44 Centros de Produção de Água Subterrânea (CPAS) administrados pela concessionária foram desligados. A assessoria ainda fez um alerta a população, pois destacou que bairros em toda a cidade de Manaus podem apresentar oscilações no abastecimento de água ao longo das próximas 24 horas. A normalização dependerá do retorno da energia elétrica em cada ponto de produção de água.

A Águas de Manaus pede que as pessoas façam o uso consciente da água neste período e seguirá trabalhando para normalizar a situação no menor tempo possível e informará o prazo de restabelecimento no decorrer do dia.

Qualquer ocorrência que necessite intervenção da empresa, devem ser feitas pelo SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, ou ainda pelo site aguasdemanaus.com.br e aplicativo Águas APP.

