Redução de 60% no número de passageiros do transporte intermunicipal

As ações tiveram como objetivo coibir o transporte irregular e assegurar o cumprimento das obrigatoriedades | Foto: Divulgação/Arsepam

Manaus- Mesmo com o feriado prolongado, o número, tanto de veículos quanto de passageiros, diminuiu em mais de 60% em relação ao mesmo período do ano passado. Na época mais de 26.000 pessoas utilizaram o transporte rodoviário intermunicipal.

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas (Arsepam) realizou 540 abordagens nos postos de fiscalização nos postos de fiscalização do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros durante os quatro dias da Operação Semana da Pátria, de sexta (04/09) a segunda-feira (7).

As ações tiveram como objetivo coibir o transporte irregular e assegurar o cumprimento das obrigatoriedades para a prestação do serviço e combate à disseminação da Covid-19.

Além do efetivo de 30 fiscais, a Arsepam também contou com a parceria da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), que colaborou intensamente para a fiscalização. Foram aplicadas mais de 30 autuações, sendo o excesso de passageiros a infração mais cometida. Ao todo, 7.180 passageiros deixaram a Região Metropolitana de Manaus (RMM), sendo os destinos mais procurados Itacoatiara, Presidente Figueiredo e Manacapuru.

*Com informações da assessoria

