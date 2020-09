Prosamim do Centro recebe desafio de luta no dia 19

Inscrição é de R$ 25 por atleta com luta casadas de Luta Livre e Jiu-Jítsu | Foto: Inscrição é de R$ 25 por atleta com luta casadas de Luta Livre e Jiu-Jítsu

Manaus - A Federação Amazonense de Submission e Luta Livre (Fasub) realiza, no dia 19 deste mês, o 1º Desafio de Lutas Casadas dos Bairros. O evento acontece a partir das 17h, na quadra de esportes do Prosamim, no Parque Residencial Manaus, no Centro.

Segundo o organizador do campeonato, Totonho Aleixo, as inscrições custam R$ 25 por atleta. Podem participar do torneio atletas do masculino e feminino, representando academias e projetos sociais de luta livre e jiu-jítsu.

“É um campeonato pequeno e o objetivo é voltar gradualmente as atividades de luta na cidade após o período de paralisação devido à pandemia, por isso a gente está fazendo no formato de lutas casadas. Teremos a participação de atletas paralímpicos que vão competir nas suas próprias categorias”, explicou Totonho.

Formato

Conforme a organização, serão realizados 50 combates, com participação de crianças, adolescentes e adultos do masculino e feminino. As lutas com atletas até 12 anos terão três minutos de duração, enquanto os duelos com atletas de 13 anos para cima terão cinco minutos de peleja. Os campeões vão receber um troféu personalizado.

