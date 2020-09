Incêndio em vegetação no Campos Elíseos pode ter sido criminoso

O CBM-AM atendeu a ocorrência | Foto: Divulgação

Manaus - Um incêndio de grandes proporções atingiu no final da tarde desta terça-feira (8), uma área de vegetação localizada na rua Medelin, no conjunto Campos Elíseos, no bairro Planalto, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Testemunhas afirmam que o sinistro foi criminoso e pode ter sido causado por moradores de rua que estavam na área. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foi acionado para atender a ocorrência.

Para os profissionais, testemunhas contaram que os suspeitos estavam queimando fios elétricos, mas o fogo acabou se alastrando pela área verde. Ao perceberem as proporções das chamas, as pessoas fugiram do local.

Pelo menos, duas viaturas do CBM-AM estiveram no local e foi utilizado mais de 5 mil litros de água para apagar o fogo. Os bombeiros também trabalharam no rescaldo do local. A causa do incêndio deve ser investigada Polícia Civil.

