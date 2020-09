Motociclista morre após colidir com caminhão no ramal do Brasileirinho

A vítima estava conduzindo uma motocicleta quando perdeu o controle do veículo | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Marcos Clementino Lopes, de 52 anos, foi mais uma vítima de acidente de trânsito, em Manaus. A vítima estava pilotando uma motocicleta e acabou perdendo o controle ao tentar fazer uma ultrapassagem em uma curva. O homem colidiu em um caminhão de uma empresa de reciclagem. O fato aconteceu no KM 3 do ramal do Brasileirinho, Zona Leste de Manaus, nesta terça-feira (8).

Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados por volta das 17h40. Testemunhas relataram que a vítima foi ultrapassar a caçamba e acabou batendo na lateral do veículo. Com o impacto, a motocicleta ficou parcialmente destruída e Marcos morreu na hora.

Testemunhas ainda relataram que buracos na pista podem ter contribuído para o acidente. “O motociclista não teve visão completa da via devido a curva. E o caminhão, possivelmente, tenha invadido parte da pista ao desviar dos buracos”, contou uma moradora da localidade, de 42 anos, que não quis se identificar.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) fez a perícia no local. Representantes da empresa do caminhão envolvido prestaram esclarecimentos aos policiais da 30ª Cicom.

Depois de mais de duas horas, o corpo do motociclista foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). Emocionados, familiares da vítima não quiseram falar com a imprensa.

Assista a reportagem no local do acidente: