Casa de madeira é destruída por incêndio na Zona Norte de Manaus

Manaus - Uma casa de madeira foi completamente destruída por um incêndio, na noite desta terça-feira (8), na rua Araranguá, conjunto Manoa, Zona Norte de Manaus.



Na residência morava apenas um homem e a filha, que não tiveram as identidades divulgas. Conforme testemunhas, no momento da tragédia, nenhum deles estava no imóvel. A casa foi completamente consumida pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado às 22h27. No total, quatro viaturas foram utilizadas na ocorrência e, pelo menos, 10 mil litros de água usados no combate ao fogo.

Houve perda total de todos os pertences da família. Somente a perícia deve apontar a causa do incêndio.

Outro caso

Na semana passada, um incêndio provocado por um vazamento em uma botija de gás de cozinha deixou, pelo menos, quatro homens feridos. O fato ocorreu em uma residência na rua 39, da comunidade Mutirão, Zona Norte.

