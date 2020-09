Vídeo: acidente entre barcos deixa passageiros assustados em rio no AM

| Foto: Divulgação

Manacapuru (AM) – O barco de recreio LB Lima sofreu graves danos ao se chocar com a embarcação Ingrid Beatriz na travessia da ilha do Marrecão, em frente à cidade de Manacapuru (distante 68 quilômetros em linha reta de Manaus). O fato aconteceu na última terça-feira (8).

Partes da lateral e traseira do barco foram atingidas no acidente fluvial. Os passageiros precisaram ser socorridos por lanchas que presenciaram o acidente.

Um dos passageiros filmou os danos causados no barco e ressaltou a sorte em ter sobrevivido ao choque. "A gente se salvou por um milagre’’, afirmou.

Apesar dos danos, a embarcação conseguiu trafegar até o porto de Manacapuru. No vídeo é possível observar que o barco perdeu grande parte da traseira, que ficou danificada após a colisão.

