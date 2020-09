Sine-AM esclarece que não cobra pelos serviços prestados à população

Serviços pagos são fake News | Foto: Mylena Matos

Manaus- Seguro-Desemprego, cadastros e encaminhamentos para empregos são gratuitos. Os serviços são do Sistema Nacional de Emprego (Sine) do Amazonas e qualquer ação em contrário deve ser denunciada por meio dos canais disponibilizados pelo órgão.

Frente ao cenário atual, o Sine Amazonas está realizando atendimento apenas por meio de agendamento, para pessoas que possuem divergências no Seguro-Desemprego, podendo realizar a solicitação do benefício por meio do aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou no site Gov.br, de forma gratuita. Vagas de emprego e cadastro também estão sendo feitos por meio dos e-mails disponibilizados nas redes sociais do serviço.

De acordo com a titular da Setemp, Neila Azrak, a secretaria está sempre à disposição para a prestação de serviços correspondentes à necessidade do cidadão. “O Sine não cobra qualquer tipo de valor pelos serviços oferecidos. Não compactuamos de forma alguma com nada que esteja fora do que anunciamos”, destacou.



O Sine Amazonas está localizado na avenida Djalma Batista, 1.018, e todos os serviços continuam sendo oferecidos e realizados de forma on-line. Portanto, qualquer denúncia sobre cobranças indevidas deve ser denunciada imediatamente através do e-mail: [email protected]

