Instalação de lâmpadas LED alcança 26 vias do Distrito Industrial

45% dos pontos de iluminação pública estão com LED | Foto: Semcom

Manaus- Serviço de substituição das luminárias convencionais por LED nas vias do Distrito Industrial 1, na zona Sul essa semana. Das 36 principais ruas e locais da área com pontos de iluminação, 26 já contam com o sistema mais moderno e sustentável.

Os serviços de troca de luminárias no Distrito Industrial já foram realizados nas ruas C, A, D, Acará, Içá, Palmeira do Miriti e Autaz Mirim, além das avenidas Professor Walmir Souza e Professor Claudio Portilho, no conjunto Eliza Miranda. E, atualmente, acontecem nas avenidas Abiurana e Ministro Mário Andreazza, a BR-319.

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) tem fiscalizado a troca das luminárias a vapor metálico pelas de LED. A fiscalização tem início com a instalação das luminárias e perdura depois para verificar se há conformidade com os projetos apresentados pela Prefeitura de Manaus.

A iluminação pública de vias é uma das ações que a gestão tem feito em todos os bairros de Manaus desde o início da administração e neste ano de 2020, estamos com a implementação da concessão que prevê a instalação de LED em 100% das vias, por isso temos equipes atuando diariamente, de dia e de noite”, explicou o diretor de Gestão Energética e Iluminação, Everaldo Leal.

Manaus possui, aproximadamente, 130 mil pontos de iluminação pública e 45% dos pontos estão com LED, o que representa quase 58 mil, distribuídos em mais de 60 localidades.

