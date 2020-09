Servidores podem se inscrever em processo seletivo de mestrado

Nas áreas de Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas e em Governança e Desenvolvimento | Foto: Divulgação/Semad

Manaus- Os servidores públicos podem se inscrever, a partir desta quarta-feira, (9), no processo seletivo para mestrados. Nas áreas de Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas (MPAM – 20 vagas) e em Governança e Desenvolvimento (MPGD – 30 vagas), ofertados pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap).

O edital da seleção está disponível no site da Enap, no endereço http://enap.gov.br . As inscrições são gratuitas e seguem até 22 de setembro, na página http://processoseletivoenap.provafacilnaweb.com.br. Todas as etapas serão realizadas on-line.

No ato da inscrição, o candidato deve anexar o comprovante de proficiência em língua inglesa, referente aos últimos cinco anos, e o memorial com explanação sobre “a importância do mestrado profissional para a sua atividade e carreira profissional”, justificando a escolha do programa de pós-graduação e da linha de pesquisa para realização de seus estudos.

O candidato também deve anexar o pré-projeto, o qual pretende desenvolver, contendo o detalhamento do tema, problema central, metodologia e resultados esperados do trabalho de conclusão. Todos os modelos de documentos e formulários estão disponíveis no repositório da Enap, no site.

Os cursos têm duração total de 24 meses e o conjunto das disciplinas de cada um está estruturado em seis trimestres letivos.

Prova on-line

As orientações sobre a prova on-line, prevista para acontecer no dia 26 de setembro, deverão ser publicadas pela Enap em edital específico. Os inscritos receberão e-mail com orientações.

