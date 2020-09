Acidente de trânsito deixa motociclista ferido na AV. Efigênio Sales

Manaus - Um homem, de 29 anos, ficou gravemente ferido após ser lançado da motocicleta que pilotava em frente a um condomínio de Manaus. O acidente de trânsito aconteceu na tarde desta quarta-feira (9), na avenida Efigênio Salles, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul da capital. Três veículos estavam envolvidos na colisão: sendo uma moto, um ônibus do transporte público e um carro particular do modelo Virtus.

O motociclista precisou de socorro e foi encaminhado às pressas para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, localizado na avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado. As outras vítimas envolvidas na colisão não tiveram ferimentos graves. Apenas o condutor do carro particular apresentou algumas lesões.

Por alguns minutos, o tráfego de veículos ficou pesado, mas agentes de trânsito estiveram no local para auxiliar na locomoção e no resgate da vítima ferida.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu) informou que uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os primeiros-socorros à vítima. O estado de saúde do motociclista é estável.

