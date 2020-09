Incêndio atinge área de vegetação no bairro Cachoeirinha

O incêndio atingiu toda a área de mata | Foto: Suyanne Lima





Manaus - Um incêndio atingiu na tarde desta quarta-feira (9), uma área de vegetação situada nas proximidades da rua Maués, no bairro Cachoeirinha, na Zona Sul de Manaus. Testemunhas afirmam que moradores estavam queimando fios de cobres na área e isso pode ter causado as chamas.

Rapidamente, o fogo se alastrou pela área de vegetação - que é seca. No local também haviam materiais inflamáveis, como garrafas plásticas e sacolas.

"Já faz mais de uma hora que está pegando fogo e ninguém aparece aqui. Ligamos cinco vezes, e nada. Foram outros moradores que ocasionaram as chamas", explicou um morador à reportagem.

O Em Tempo concluiu a reportagem no local e ainda não havia a presença de viaturas do Corpo de Bombeiros. As causas do sinistro devem ser apuradas.