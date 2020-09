Fogo deixa casa destruída no São Jorge: incêndio pode ser criminoso

Manaus - Uma casa pegou fogo na tarde desta quarta-feira (9), na rua São Domingos, no bairro São Jorge. Uma rivalidade antiga entre o proprietário da residência atingida e os vizinhos levanta a suspeita que o incêndio tenha sido criminoso.

De acordo com o dono, o sinistro foi criminoso por conta da rixa com os vizinhos. Entretanto, a polícia não confirma a denúncia feita pelo morador. As chamas acabaram atingindo a casa ao lado e o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência.

O imóvel era de madeira e, por isso, as chamas se alastraram rapidamente. Os vizinhos, apontados como autores do sinistro, contaram que o homem era acostumado a fazer fogo com sustâncias inflamáveis. A confusão entre eles já dura anos.

As chamas ainda não foram contidas, mas os bombeiros estão no local para apagar as labaredas. Não há registros de vítimas, e a polícia está no local para apaziguar os ânimos.

