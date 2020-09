Vídeo: motorista foge após frentista encher tanque em posto de Manaus

Manaus- "Frentista sofre de todas as formas". Este é um trecho de um desabafo feito nas redes sociais na tarde desta quarta-feira (9). O relato feito pela frentista Maria Martins comoveu os internautas. Ela trabalha em um posto de combustível em Manaus e foi enganada por um motorista mal-intencionado no último sábado (5). Na postagem, ela coloca o vídeo que flagrou o momento e contou o ocorrido.

De acordo com ela, o caso aconteceu por volta das 22h27. Um motorista chegou no posto e pediu para abastecer o veículo. Assim que encheu o tanque, o homem fugiu sem pagar. Neste momento Maria, ficou apenas com o prejuízo e a tristeza de lidar com os desafios da profissão.

No post ela escreveu: “Frentista sofre de todas as formas. Somos humilhados e sabemos que passamos de tudo, mas é o que faço e precisamos trabalhar. Eu só tentei mostrar um pouco do que nós passamos diariamente”, desabafou Maria.

No vídeo é possível ver que a frentista atende um primeiro carro e o motorista pagar normalmente. O segundo carro, de cor branca, se aproxima e a profissional enche o tanque. No fim da imagem, o motorista acelera assim que a mulher tira a bomba. Não dá tempo nem dela fechar a abertura do tanque.

Denúncia

Até o fechamento desta matéria, não há informações sobre a identidade do condutor do veículo. Quem reconhecer o carro e tiver mais informações sobre o motorista deve entrar em contato com a polícia pelo número 190. O sigilo da fonte será mantido.

Assista o vídeo que flagra o momento que o homem fugiu sem pagar:

