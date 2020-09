'Um livramento', diz mulher salva de incêndio por vizinhos em Manaus

A suspeita é que um, suposto, usuário de drogas tenha ocasionado o fogo | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - “Estava dormindo e acordei com os gritos dos vizinhos me chamando para fora de casa”, relatou a cantora Nilvane Marques, de 39 anos, que por muito pouco não teve a casa atingida por um incêndio na noite desta quarta-feira (9). O imóvel dela fica a poucos metros de uma construção abandonada que pegou fogo, na rua H, bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus.

O local incendiado, segundo os moradores da localidade, se tornou uma lixeira viciada e local frequentado por usuários de drogas. “Nesse terreno passa um bueiro, então, foi interditado. Frequentemente ocorre focos de incêndio aqui, mas hoje foi com uma proporção muito maior”, informou a industriária Vera Ribeiro, de 50 anos.

A suspeita é que um, suposto, usuário de drogas tenha ocasionado o fogo . “Foi visto um homem correndo lá de dentro, mas ninguém conseguiu identificá-lo”, disse a industriária.

Resgate

Por volta das 18h, enquanto o fogo se alastrava pelo lixo e galhos de árvores espalhados no local, a poucos metros a cantora dormia em sua residência. Ela - que mora sozinha - explicou que estava descasando após um dia cansativo de trabalho.

“Eu estava muito cansada, além de dona de casa, eu canto em bares. Levantei no susto, as paredes da casa já estavam quentes. Meus vizinhos me ajudaram a tirar os móveis. Entrei em desespero, só agradeço a Deus pelo livramento”, disse a Nilvane.

Os bombeiros foram acionados e atuaram por quase duas horas para cessar as chamas. Pelos menos seis viaturas atenderam a ocorrência e cerca de 35 mil litros de água foram utilizados na ação.

